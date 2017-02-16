Блокада "Л/ДНР": участники акции заявляют, что МВД готовит силовой разгон

Об этом говорится в сообщении Штаба блокады на странице в Facebook.

Штаб утверждает, что руководство МВД распространяет через СМИ угрозы вооруженного штурма редутов "Богдан", "Запорожье", "16 добровольческого батальона". При этом участники блокады уверяют, что это никак не повлияет на их решение "прекратить торговлю на крови и финансирование терроризма".

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"Штаб блокады торговли с оккупантами обращается к патриотам Украины, у которых есть официально зарегистрированное оружие, с призывом присоединиться к рядам участников блокады, чтобы вместе с нами защитить безоружных волонтеров, общественных активистов и других участников блокады, которые находятся на наших редутах", - подчеркнули блокировщики.

Ранее Порошенко заявлял, что из-за блокады Донбасса Украина может потерять до $2 млрд, а курс национальной валюты пошатнется.

Напомним, в результате блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о вводе чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, который предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.