Климкин прокомментировал заявление Трампа по Крыму (видео)

07:57, 16 февраля 2017
Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не считает заявления Белого дома по Крыму неожиданными.

В Белом доме ожидают возвращения Крыма Украине / REUTERS

"Они были безусловно ожидаемыми и мы все работали над тем, чтобы получить такой очень сильный месседж", - сказал министр в интервью Голосу Америки.

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Климкин напомнил, что об этом ранее заявляла представитель США при ООН на последнем заседании Совбеза, а это является свидетельством последовательности администрации Трампа.

"То, что я слышу вчера и сегодня, это очень важно для того, чтобы построить очень практическую и очень логичную картину, как мы будем работать дальше вместе", - сказал министр иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, по словам представителя Белого Дома Шона Спайсера, Трамп ожидает от России возвращения Крыма и деэскалации ситуации в Украине. "Президент Трамп очень ясно дал понять: он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта в Украине и вернет Крым", - заявил Спайсер.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что не намерены возвращать Украине оккупированный Крым, несмотря на ожидания новой администрации США.

Также Трамп напомнил, что Россия аннексировала Крым во время президентства Барака Обамы.

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Новость в сюжете: Заявление Трампа по возвращению Крыма Украине
Теги: #Крым#Трамп#Климкин