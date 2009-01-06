Путин: поставки газа в Украину нельзя назвать контрабандой

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что понимает озабоченность российской таможенной службы, но поставки газа "Газпромом" в Украину нельзя назвать контрабандой, сообщает РИА "Новости".

"Я понимаю озабоченность таможенной службы", - сказал Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы России Андреем Бельяниновым. "Но хочу обратить внимание, что "Газпром" не осуществляет поставки газа в Украину".

По словам премьера, тот газ, который направляется российской газовой компанией на территорию Украины для западных партнеров, "уж никак нельзя назвать контрабандой".

На встрече с премьером Бельянинов отметил, что "если следовать букве закона, то поставки газа идут чуть ли не контрабандой... И мы, как государственная структура, не можем допустить такую ситуацию".

Как ранее сообщалось, вчера ОАО "Газпром" получило письмо из Федеральной таможенной службы России "о результатах работы по контролю за таможенным оформлением экспортных поставок природного газа европейским потребителям". В письме, в частности, говорилось, что "оседание газа на территории Украины может привести к сокращению выручки ОАО "Газпром" от экспортных поставок и нарушению валютного законодательства РФ". ФТС России предписала ОАО "незамедлительно принять меры по оптимизации режимов и направлений подачи газа для европейских потребителей, а также иные меры, необходимые для соблюдения требований таможенного и валютного законодательства РФ".

В связи с этим в ОАО "Газпром" принял решение о сокращении объемов подачи газа в газотранспортную систему Украины на 65,3 миллиона кубометров газа, поставив под угрозу поставки газа в 9 стран Европы (Молдову, Болгарию, Румынию, Грецию, Турцию, Польшу, Венгрию, Словакию, Германию) и обвинив в перекрытии экспортных газопроводов украинскую сторону.