В Европарламенте призвали Россию освободить Сущенко

21:23, 08 февраля 2017
Политика
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Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призывает Россию освободить незаконно удерживаемого украинского журналиста Романа Сущенко.

В Европе обеспокоены за заключения Сущенко / Фото УНИАН

Об этом она написала в Twitter.

«В его день рождения и в 131-й день его пребывания в Лефортовской тюрьме я призываю: отпустите фальсифицировано обвиняемого. Освободите Сущенко», - заявила она.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала собственного корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

По решению Лефортовского суда Москвы Сущенко будет оставаться под стражей до 30 апреля.

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Теги: #Россия#Европарламент#Сущенко