Криль рассказал Тимошенко о Дидухе

Народный депутат Украины, лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ призывает правительство сразу после новогодних и рождественских праздников начать подготовку к весенней посевной кампании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, депутат отмечает, что “украинские хозяева начинают хлеборобский цикл во время рождественских праздников, внося в дом Дидуха”. По его мнению, об этом давнем обычае следует помнить украинской власти, с тем, чтобы не повторить прошлогодних ошибок и не потерять нынешний урожай. “Перефразируя народную мудрость – нужно “готовить сани летом, а сбор урожая зимой”, - сказал И.КРИЛЬ.

Он предлагает правительству сразу же после праздников подготовить комплекс мер по подготовке АПК к весенне-полевым работам.

"В первую очередь - создать резервный запас дизтоплива. Если его закупать сейчас, топливо обойдется значительно дешевле, чем весной", - считает И.КРИЛЬ.

Также он считает необходимым упростить процедуру ввоза в Украину сельскохозяйственной техники.

Кроме того, по мнению лидера “Единого Центра”, уже сейчас нужно спланировать, сколько зерна урожая 2008 года нужно оставить в резерве, сколько можно экспортировать, а соответственно, сколько освободится площадей для хранения хлеба из урожая 2009 года и сколько еще нужно построить зернохранилищ.

“В условиях экономического кризиса Украина должна максимально использовать свой основной стратегический ресурс - урожай наших черноземов”, - отметил лидер “Единого Центра”.