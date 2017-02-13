Полторак и Чубаров договорились создать в ВСУ отдельное крымскотатарское подразделение

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, об этом шла речь во время сегодняшней встречи, проведенной в связи с событиями, которые произошли в ночь на 13 февраля вблизи поселка Чонгар.

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«ВС Украины готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения «Аскер», которые заявят в порядке, предусмотренном законодательством Украины, о добровольном желании служить в ВС Украины. Формирование указанного подразделения будет происходить с учетом вероисповедания и традиций личного состава. Кроме этого, будут созданы условия соблюдения религиозных потребностей верующих различных религиозных конфессий, а именно – к пастырской работе будут привлекаться представители различных вероисповеданий», - говорится в сообщении.

Стороны пришли к выводу, что инцидент исчерпан.

Как сообщал УНИАН, сегодня в оперативном командовании ВСУ «Юг» заявили о попытке атаки на подразделение вблизи Крыма со стороны незаконного формирования. Согласно заявлению командования, подразделение, которое входит в состав военной части ОК «Юг» и выполняет боевые задачи в Херсонской области на границе с оккупированным Крымом, по приказу командира обустраивало боевые позиции, когда на позиции прибыли «максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования».

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обвинил в сегодняшнем конфликте военнослужащих ВСУ. «Началом инцидента стал немотивированный и силовой захват военнослужащими обустроенной общественной организацией «Аскер» территории, на которой базируются бойцы крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, который формируется», - написал Чубаров в Facebook.

Позже Чубаров сообщил, что инцидент исчерпан. «Но он не мог не произойти, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Национальной гвардии отдельного крымскотатарского военного подразделения, в котором могли бы служить граждане Украины – жители Крыма, как крымские татары, так и лица других национальностей», - написал он.