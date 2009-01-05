Ющенко сегодня едет в Калуш

Президент пообщается с журналистами

В понедельник, 5 января, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, запланировано, что в Калуше В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественном открытии ледового Дворца спорта. Мероприятие начнется в 13.00. Ориентировочно в 14.00 Президент пообщается с журналистами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter