Ющенко сегодня едет в Калуш
10:37, 05 января 2009Политика
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Президент пообщается с журналистами
В понедельник, 5 января, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Ивано-Франковскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, запланировано, что в Калуше В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественном открытии ледового Дворца спорта. Мероприятие начнется в 13.00.
Ориентировочно в 14.00 Президент пообщается с журналистами.
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