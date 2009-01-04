Газпром: Украина еще раз признала несанкционированный отбор газа

Управление информации ОАО "Газпром" передало УНИАН комментарий официального представителя ОАО Сергея Куприянова к информации "Куда и сколько газа прошло через Украину", в которой говорится, что за минувшие сутки газотранспортная система Украины получила 289,7 млн. кубометров газа из Российской Федерации, использовав 25,2 млн. кубометров на его транзит. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Представительства Украины при ЕС со ссылкой на украинского оператора «Укртрансгаз»...

«Таким образом, украинская сторона признает несанкционированный отбор газа, предназначенного европейским потребителям, в объеме 25 млн. куб. м. Обеспечение транзита технологическим газом – прямая обязанность украинской стороны, которая должна использовать для этого либо газ собственной добычи, либо из запасов в хранилищах, либо приобретенный для этой цели газ. Действующим контрактом на транзит не предусмотрено никаких дополнительных условий, помимо оплаты нами транзитной ставки», – заявил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов.