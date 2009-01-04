Куда и сколько газа прошло через Украину

За минувшие сутки газотранспортная система Украины получила 289,7 млн. кубометров газа из Российской Федерации, использовав 25,2 млн. кубометров на его транзит.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Представительства Украины при ЕС со ссылкой на украинского оператора «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, по состоянию на 8:00 (по киевскому времени) 4-го января украинская газотранспортная система получила от «Газпрома» за предшествующие сутки 289,7 млн. кубометров газа. Из них 264,5 млн. кубометров были транспортированы в страны-члены ЕС.

По данным «Укртрансгаза», 154,7 млн. кубометров были направлены в Словакию через Ужгородский терминал, 34 млн. кубометров – в Венгрию через терминал Берегово, 2,6 млн. кубометров – в Румынию через терминал Теково, 9,7 млн. кубометров – в Польшу через терминал Теково и 50,9 млн. кубометров – в Турцию и Западные Балканы через терминал Орловка.

Кроме того, на протяжении суток были транспортированы 12,6 млн. кубометров российского газа в Молдову.

На транспортировку 264,5 млн. кубометров газа в страны-члены ЕС были использованы 25,2 млн. кубометров российского газа.

Потребление газа в Украине на протяжении суток составляло 275,4 млн. кубометров, из них 59,7 млн. кубометров были обеспечены за счет внутренней добычи, 186,1 млн. кубометров – за счет поднятия газа из подземных газовых хранилищ.