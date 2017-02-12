Порошенко поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента Германии

Об этом говорится в сообщении в Twitter главы государства.

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Розраховую на продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об’єднаної Європи - демократичної та вільної — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 февраля 2017 г.

«Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера – большого друга Украины с избранием Федеральным президентом ФРГ!» - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом страны. Он получил необходимую для победы поддержку более половины делегатов собрания - органа, который созывается специально для того, чтобы избрать главу государства.