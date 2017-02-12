Порошенко поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента Германии

18:58, 12 февраля 2017
Политика
2369

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Германии.

Петр Порошенко / REUTERS

Об этом говорится в сообщении в Twitter главы государства.

Читайте такжеЭксперты о политике преемника Штайнмайера: никаких изменений для Украины, пока первую скрипку играет Меркель

«Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера – большого друга Украины с избранием Федеральным президентом ФРГ!» - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом страны. Он получил необходимую для победы поддержку более половины делегатов собрания - органа, который созывается специально для того, чтобы избрать главу государства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Штайнмайер#выборы#Германия