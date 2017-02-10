НАПК утвердило порядок проверки электронных деклараций
17:15, 10 февраля 2017Политика
709
Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило порядок проверки электронных деклараций чиновников, разработанный Министерством юстиции.
Порядок повезли на регистрацию в Минюст / zn.ua
Решение было принято на заседании НАПК в пятницу, как сообщает "Украинская правда".
"Да, мы только что одобрили согласованный с Министерством юстиции и Секретариатом Кабинета министров порядок полной проверки деклараций", – сообщил член НАПК Руслан Рябошапка.
Читайте такжеНАПК блокирует назначение победителей конкурсов на занятие должностей госслужбы - Петренко
По его словам, порядок повезли на регистрацию в Минюст.
Как сообщал УНИАН, 1 февраля премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работуруководителя НАЗК Натальи Корчак и заявил о попытках завалить систему электронного декларирования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter