НАПК утвердило порядок проверки электронных деклараций

Решение было принято на заседании НАПК в пятницу, как сообщает "Украинская правда".

"Да, мы только что одобрили согласованный с Министерством юстиции и Секретариатом Кабинета министров порядок полной проверки деклараций", – сообщил член НАПК Руслан Рябошапка.

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По его словам, порядок повезли на регистрацию в Минюст.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работуруководителя НАЗК Натальи Корчак и заявил о попытках завалить систему электронного декларирования.