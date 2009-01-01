В Нафтогазе подтвердили, что Газпром прекратил поставки газа

НАК «Нафтогаз Украины» подтверждает прекращение ОАО «Газпром» поставок импортного газа на территорию Украины и гарантирует выполнение всех обязательств перед европейскими потребителями.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре “Нафтогаза”, полностью газоснабжение перекрыто на ГВХ Сохрановка и частично на ГВХ Суджа и Валуйки. Для обеспечения внутренних потребностей сейчас проводится подъем газа из подземных газохранилищ в объеме 200 млн. кубометров в сутки и используется газ собственной добычи в объеме 58 млн. кубометров в сутки. Все потребители Украины полностью обеспечены.

НАК «Нафтогаз Украины» отмечает выполнение всех финансовых обязательств перед ОАО «Газпром». Компания в полном объеме перечислила афиллированной с «Газпромом» компании «РосУкрЕнерго АГ» средства за газ, потребленный на протяжении 2008 года. Таким образом, на начало 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» не имеет задолженности перед контрагентами.

НАК «Нафтогаз Украины» гарантирует бесперебойный и безаварийный транзит российского газа европейским потребителям исключительно в объемах существующих договоренностей, исходящих из предконтрактного переговорного процесса. В то же время, отсутствие дополнительного соглашения о транспортировке российского газа по территории Украины не позволяет компании:

определить условия расчетов за услуги по транзиту;

провести таможенное декларирование объемов транзита по странам-импортерам;

гарантировать синхронную роботу ГТС Украины, России и стран ЕС.

В то же время, НАК «Нафтогаз Украины» считает, что исходя из договоренностей президентов Украины и России и Меморандума между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 г., на начало 2009 года:

ставка транзита по территории Украины должна носить обоснованный экономический характер и коррелироваться с общеевропейским уровнем;

цена на российский природный газ для Украины должна формироваться исходя из межгосударственных договоренностей и мировой конъюнктуры цен на энергоносители.

НАК «Нафтогаз Украины» настроен на продолжение переговоров с ОАО «Газпром» в конструктивном русле для решения указанных вопросов.