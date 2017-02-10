Климкин планирует в марте встретиться с кандидатом в президенты Франции Ле Пен

Об этом Климкин сообщил в программе "Право на власть" на телеканале «1+1».

Говоря о Франции, Климкин сказал, что как глава МИД, он должен учитывать все варианты и работать над всеми возможными сценариями итогов будущих выборов президента этой страны.

Читайте такжеСБУ решила не запрещать "подруге Путина" Ле Пен въезд в Украину

"Работаем с штабами кандидатов, работаем с различными политическими партиями, работаем с журналистами. Я буду в марте как минимум дважды в Париже и планирую встретиться со всеми кандидатами", - заявил Климкин.

Вместе с тем, министр отметил, что попросил посла Украины во Франции Олега Шамшура, чтобы "он сделал мне встречу, если получится, и также с Марин Ле Пен".

"И я ей покажу те материалы, которые мы подготовили, в том числе в отношении Крыма в рамках нашего иска (к Международному суду ООН в Гааге - УНИАН) по Конвенции о запрещении расовой дискриминации", - добавил глава МИД.

Как отметил министр, обращая внимание на заявления Ле Пен о принадлежности Крыма, он покажет ей много материалов, в том числе фото убитого крымского татарина Решата Аметова.

Глава внешнеполитического ведомства сказал, что Конвенция о запрещении расовой дискриминации включает много вопросов, в том числе угнетение украинцев и крымских татар.

"Мы прекрасно знаем, что ее партия также финансировалась Россией. Мы прекрасно знаем степень предвзятости, но должны работать, должны давить. У нас есть идеи, все на сегодня выкладывать не буду", - заявил Климкин.