Тимошенко отправит вместо себя министра

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила запланированную на сегодня поездку в Евпаторию, где 24 декабря произошел взрыв в жилом доме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КМУ, поездка отменена в связи с важными государственными делами.

Вместе с этим сегодня в Евпаторию вылетает министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, которая вручит ордера на новые квартиры людям, которые в результате взрыва потеряли жилье.