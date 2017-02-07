Депутаты прокомментировали информацию о присвоении кода МФО "банку ДНР"

Журналист Александр Дубинский заявил, что таким образом Нацбанк фактически признал "ДНР". В качестве подтверждения информации он представил "постановление ДНР", а в Нацбанке в ответ ему "написали множество общих фраз, но ничего не сказали".

В Верховной раде заявили, что направили обращение к Нацбанку, сообщает ТСН.

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"Эти факты должны параллельно проверить правоохранительные органы и СБУ", - сказал Игорь Луценко, народный депутат от фракции "Батькивщина".

"Если оно имеет реальное основание, то это просто государственная измена в чистом виде", - отметил внефракционный депутат Андрей Ильенко.

"Я хотел бы, чтобы были обращения в правоохранительные органы. Если будет инициатива - создать временную следственную комиссию по этому вопросу. Или вынести это на заседание совета Национальной безопасности и обороны", - считает депутат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Виталий Куприй.

Как сообщал УНИАН, в НБУ информацию опровергли. "Национальный банк и украинская банковская система не осуществляющих деятельность на территории самопровозглашенных так называемых ЛНР-ДНР. Национальный банк Украины также не регулирует деятельность банковских учреждений на неподконтрольных Украине территориях", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.