УКРОП поддерживает торговую блокаду оккупированных районов Донбасса – заявление партии

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте УКРОПа. «Патриоты снова, как и в 2014 году, проявили большую решительность и эффективность, чем власть!» – говорится в заявлении УКРОПа.

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В политсиле отметили, что, по неофициальным данным, до 40% финансирования оккупированных территорий осуществляется за счет Украины, которая покупает у террористов уголь и пропускает контрабандные наркотики, оружие и российский алкоголь на свою территорию. При этом, финансируя убийство своих солдат, украинская власть лицемерно призывает мир сохранить санкции в отношении России. Кроме того, бесконтрольное перемещение грузов через линию разграничения создает угрозу попадания на территорию Украины тяжелого вооружения или групп террористов, последствия которого могут быть катастрофическими из-за неготовности силовых органов адекватно реагировать на вызовы террористов.

Поэтому «Украинское объединение патриотов – УКРОП» требует от руководства государства, Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов официально признать оккупированными неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей, прекратить торговлю с террористами, а также усилить контроль над перемещением людей через линию разграничения. «Это не должно распространяться на гуманитарные грузы, которые направляются на Донбасс под контролем международных организаций, ведь граждане Украины, которые остались в оккупированных районах, нуждаются в поддержке», – подчеркнули в УКРОПе.

Представители партии требуют наказать всех чиновников, причастных к коррупционным схемам, и изучить роль «Укрзализныци» в обеспечении товарооборота между Украиной и оккупированными территориями. Кроме того, УКРОП призывает власти не препятствовать акциям добровольцев и не допустить их преследования ни сейчас, ни в будущем.

«Власть, хватит наживаться на крови!» – подытожили в партии.