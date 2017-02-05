ЕС в марте продлит санкции против России за агрессию против Украины – СМИ

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников ЕС.

«В середине марта ЕС продолжит еще на полгода санкции в отношении 100 россиян, в числе которых - банкиры Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук», - говорится в сообщении агентства.

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Как отмечается, сохранение санкций отвечает политике, которую вели федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд вместе с экс-президентом США Бараком Обамой. Но теперь у власти новый президент, который уже провел беседу с президентом РФ.

«И хотя пресс-служба Белого дома заявила, что решение о санкциях (продолжении санкции - УНИАН) принято, из 27 опрошенных Bloomberg экономистов, 60% обратили внимание, что Администрация США, вероятно, смягчит свою санкционную политику в ближайшие 12 месяцев. При этом только 44% экономистов верят, что ЕС будет делать то же самое», - подчеркивает агентство.