Черновецкий взял на содержание слона

Чиновники столичной мэрии в связи с нынешним финансовым кризисом и с целью оказания поддержки Киевскому зоопарку решили взять опеку над животными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время заседания расширенной коллегии Киевской городской госадминистрации первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

“Мы вышли сегодня с таким предложением к мэру, чтобы каждый взял на содержание, каждый заместитель и каждый желающий также”, - проинформировал А.ГОЛУБЧЕНКО представителей СМИ.

На вопрос, кого из животных выбрал он лично, первый заместитель ответил: “Раз мэр взял самого дорогого (из животных – УНИАН), то я возьму второго (по стоимости – УНИАН). А это – зубр”.

Как рассказал А.ГОЛУБЧЕНКО, мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ решил заботиться о слоне.

По словам первого заместителя председателя КГГА, обойдется ему содержание зубра приблизительно в 200 тыс. грн. в год.