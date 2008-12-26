Черновецкий взял на содержание слона
Голубченко остался зубр...
|Анатолий ГОЛУБЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время заседания расширенной коллегии Киевской городской госадминистрации первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.
“Мы вышли сегодня с таким предложением к мэру, чтобы каждый взял на содержание, каждый заместитель и каждый желающий также”, - проинформировал А.ГОЛУБЧЕНКО представителей СМИ.
На вопрос, кого из животных выбрал он лично, первый заместитель ответил: “Раз мэр взял самого дорогого (из животных – УНИАН), то я возьму второго (по стоимости – УНИАН). А это – зубр”.
Как рассказал А.ГОЛУБЧЕНКО, мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ решил заботиться о слоне.
По словам первого заместителя председателя КГГА, обойдется ему содержание зубра приблизительно в 200 тыс. грн. в год.