У Порошенко заявили, что Украина продолжает выступать за развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев выражает надежду, что рассмотрение ситуации в Авдеевке на Совете безопасности ООН привлечет внимание к инициативе Украины относительно развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Очень важно, что сегодня ситуация на Донбассе снова вышла в плоскость не только как региональная проблема, а как проблема международного мира и безопасности, и поэтому, на наш взгляд, в условиях, когда немножко буксует идея развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, мы надеемся, что эти дебаты снова привлекут внимание к предыдущей инициативе украинской стороны относительно возможности развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе», – заявил Елисеев.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ призывает стороны прекратить боевые действия на Донбассе

На Банковой считают, что вынеся вопрос развертывания миссии ООН на Донбассе протестируют РФ.

«Мы считаем, что этот вариант также должен рассматриваться, и, таким образом, он станет тестом и для Российской Федерации. Если действительно она, как заявляет, выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины – то если она наложит вето на такое решение, она покажет свое реальное отношение к ситуации на Донбассе», – подчеркнул Елисеев.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября 2016 года специальный представитель федерального правительства Германии по вопросам председательства в ОБСЕ в 2016 году и координатор межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Гернот Эрлер заявил, что Украина предлагает, чтобы в состав полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе вошло 18-20 тыс. лиц.

29 ноября в Минске по итогам встречи глав МИД стран "нормандской четверки" министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что о военизированной миссии ОБСЕ на востоке Украины «никто не думает», «вопрос уже не актуален». В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что соглашение о выводе российских войск с оккупированной территории Донбасса нет, Украина настаивает на введении вооруженной полицейской миссии.

В январе 2017 года действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил о нехватке поддержки среди 57 стран-участниц ОБСЕ инициативы Украины относительно размещения вооруженной полицейской миссии на Донбассе.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявляет, что странам-членам ОБСЕ надо определить задачи, которые будут возлагаться на вооруженную миссию перед тем, как давать оценку необходимости внедрения такого компонента.