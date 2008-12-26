Томенко увидел «странное совпадение» в сессионном зале ВР

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отмечает “странное совпадение” на протяжении последнего времени синхронного голосования депутатов от группы «За Украину», «Единого центра» и «Партии регионов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя ВР заявил сегодня журналистам.

Н.ТОМЕНКО отметил, что все выступления депутатов группы «За Украину» всегда завершаются «постоянной поддержкой и аплодисментами депутатов от фракции Партии регионов и частичной поддержкой КПУ».

При этом, отметил Н.ТОМЕНКО, все чаще стали синхронными голосования или неголосования депутатов от Партии регионов, группы «За Украину» и «Единого центра», которые представляют часть фракции НУ-НС.

По словам Н.ТОМЕНКО, из такой позиции следует «оптимистический вывод, что в парламенте уменьшилась часть промосковских политических сил». «Дискуссия последних дней в парламенте свидетельствует, что в Верховной Раде действуют все проукраинские и проевропейские партии», - сказал Н.ТОМЕНКО.