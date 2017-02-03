Лукашенко: Майдан - позор украинского народа
13:42, 03 февраля 2017Политика
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Революция достоинства – позор украинского народа.
Александр Лукашенко / REUTERS
Об этом он заявил на большой пресс-конференции, сообщает Радио Свобода.
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"Если я очень ошибаюсь, то меня надо заменить на следующих президентских выборах. На следующих! Не надо через Майдан и революцию. Это позор для украинцев, что они заменили президента на Майдане. Меня только на выборах", - заявил он.
Напомним, ранее Лукашенко посоветовал российскому лидеру Владимиру Путину помириться с Украиной и предложил свои услуги в качестве посредника.
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