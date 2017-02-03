Лукашенко: Майдан - позор украинского народа

Об этом он заявил на большой пресс-конференции, сообщает Радио Свобода.

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"Если я очень ошибаюсь, то меня надо заменить на следующих президентских выборах. На следующих! Не надо через Майдан и революцию. Это позор для украинцев, что они заменили президента на Майдане. Меня только на выборах", - заявил он.

Напомним, ранее Лукашенко посоветовал российскому лидеру Владимиру Путину помириться с Украиной и предложил свои услуги в качестве посредника.