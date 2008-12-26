Литвин: ну сколько можно насиловать страну

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает фракции “Наша Украина – Народная самооборона” вывести из правительства своих представителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента после того, как в очередной раз в парламенте не хватило голосов для принятия бюджета на 2009 год.

По словам председателя ВР, невозможно понять ситуацию, когда представители НУ-НС в правительстве поддерживают бюджет, а затем в парламенте часть представителей этой политической силы не голосуют за проект бюджета-2009.

«Ну сколько можно насиловать страну», - заявил В.ЛИТВИН, добавив, что «надо принять решение и выйти из правительства». По его словам, «это будет принципиальное решение».

В.ЛИТВИН призвал «прекратить этот фарс в Украине». «Мы остановили политический кризис, и это многим не нравится», - добавил спикер. По его словам, «хотят, чтобы страна дальше разваливалась».

Обращаясь к фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, В.ЛИТВИН сказал, что «хотят быть и так, и сяк».