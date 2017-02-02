Дело о госизмене Януковича: суд разрешил арестовать президента-беглеца

Суд разрешил арестовать бывшего президента Виктора Януковича. Соответствующее решение было принято еще 30 января, об этом говорится в постановлении, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Следовательно, суд удовлетворил просьбу стороны обвинения о привлечении президента-беглеца к участию в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках дела о незаконном завладении Межигорьем.

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Суд вынес еще одно постановление, которым наложил арест на плавсредства ООО Танталит, находившихся на территории бывшей резиденции Януковича.

Как сообщал УНИАН, 29 января адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный готов прибыть в Украину для участия в суде при условии обеспечения личной безопасности и расследование дела о покушении на его убийство.

Генпрокуратура вызвала Януковича на 30 января в ГПУ для участия в открытии материалов уголовного производства о государственной измене.

Однако позже экс-президент Виктор Янукович, который сбежал из Украины, заявил о готовности давать показания по месту его жительства на территории Российской Федерации.