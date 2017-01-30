Янукович пригласил следователей в свой дом в Ростове-на-Дону

Об этом говорится в заявлении, которое его адвокат Виталий Сердюк принес в Генеральную прокуратуру Украины в понедельник, 30 января, как сообщает "Украинская правда".

"В любое удобное для вас время вы можете лично прибыть по месту моего жительства, которое вам известно, для получения от меня показаний, вручения необходимых документов и проведения других процессуальных действий", – говорится в ней.

"При этом прошу вас учесть наличие у меня желания сотрудничать со следствием и сообщить о всех действительных обстоятельствах дела для проведения всестороннего и беспристрастного расследования", – отмечается в заявлении Януковича.

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Адвокат утверждает при этом, что Виктору Януковичу до сих пор не вручено подозрение, несмотря на заявления генпрокурора Юрия Луценко.

По его словам, запрос в части вручения ему уведомления о подозрении до сих пор в работе компетентных органов Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 29 января адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный готов прибыть в Украину для участия в суде при условии обеспечения личной безопасности и расследование дела о покушении на его убийство.

Генпрокуратура вызвала Януковича на 30 января в ГПУ для участия в открытии материалов уголовного производства о государственной измене.