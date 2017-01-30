Дело о госизмене Януковича: в ГПУ рассказали, когда могут начать судить президента-беглеца

В ГПУ заявили, что обвинительный акт по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича будет направлен в суд уже в феврале. Об этом сообщил прокурор ГПУ Руслан Кравченко, передает "112 Украина".

Однако, это будет возможно лишь в том случае, если адвокаты экс-президента не затянут с ознакомлением материалов дела.

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"Если сторона защиты не будет медлить со своим правом на ознакомление с материалами досудебного расследования, я считаю, что обвинительный акт попадет в суд, будет направлен в суд уже в феврале. А если проволочка будет, то не могу конкретно сказать сроки направления обвинительного акта в суд", - сказал Кравченко.

Как сообщал УНИАН ранее, адвокатам Виктора Януковича было вручено уведомление о подозрении экс-президенту Украины в государственной измене.

В прокуратуре надеются, что судебное дело начнется уже в феврале.

«Сегодня в 15.44 Главной военной прокуратурой сообщено защитникам Януковича об окончании специального судебного расследования и о вручении подозрения экс-президенту в совершении государственной измены, в пособничестве представителям власти РФ с целью изменения границ и государственной границы Украины, а также в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины. Одновременно нами начат процесс ознакомления с материалами досудебного расследования и доказательствами, которые были собраны во время досудебного расследования», - заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.