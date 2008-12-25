Лидер фракции БЮТ: надо обещанный ПР миллиард отдать НУНС
Впереди есть ночь
Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО считает «исключительно политическим» голосование за проект Государственного бюджета на 2009 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.
Он отметил, что «голосование не связано в такой степени с цифрами, которые записаны в бюджете», подчеркнув, что необходимо достигать политических договоренностей. «Есть ночь для политических договоренностей. Нужно садиться и договариваться», - отметил И.КИРИЛЕНКО.
Он напомнил, что впереди «14 дней выходных». «Это совесть нужно иметь, чтобы в середине февраля (речь идет о том, что у народных депутатов будут каникулы – УНИАН) прийти сюда, а страна - без бюджета», - заявил И.КИРИЛЕНКО.
По его словам, «сегодня уже многие из депутатов на лыжах катаются, особенно те, кто не в большинстве». Он подчеркнул, что необходимо договариваться «со всеми без исключения», добавив, что договариваться нужно и с отдельными депутатами.
И.КИРИЛЕНКО отметил, что «Партия регионов попросила один миллиард на отдельные программы, и они направлены, и голосов нет, то, простите, в чем дело». В таком случае, сказал он, необходимо перебросить этот миллиард на те программы, которые предлагаются представителями фракции НУ-НС, и тогда это позволит иметь результативное голосование.
И.КИРИЛЕНКО напомнил, что «до утра еще восемнадцать часов», и потому есть возможность договориться. Он подчеркивает, что бюджет не может быть снят с рассмотрения, и фракция БЮТ будет делать все для того, чтобы его завтра снова рассматривал парламент.
«Нужно рассматривать до тех пор, пока не будет принят», - подчеркнул И.КИРИЛЕНКО. «Завтра будут бюджетные страдания. Нет результата бюджетных страданий - следующую неделю делаем пленарной», - добавил лидер фракции БЮТ. Он напомнил, что уже было в практике Верховной Рады Украины, что бюджет принимался 31 декабря.
Как сообщал УНИАН, сегодня ВР не смогла принять Государственный бюджет на 2009 год. Он не был поддержан ни в первом чтении, ни в целом.
За законопроект в первом чтении проголосовали 219 депутатов, за принятие в целом – 223.