Ющенко вошел в тройку самых упоминаемых в России политиков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вошел в тройку самых упоминаемых и самых цитируемых в России политиков в рейтинге «Самые медийные – 2008», составленном компанией "Медиалогия".

Как передает корреспондент УНИАН, рейтинг составлен по наиболее упоминаемым в российских СМИ персонам, компаниям, регионам и медиа.

В тройку самых упоминаемых персон вошли: премьер-министр России Владимир ПУТИН – 348 тыс. 494 публикаций, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ – 339 тыс. 032 и В.ЮЩЕНКО – 174 тыс. 035 публикаций.

Также Президент Украины занимает третье место по цитируемости в российских СМИ – 44 тыс. 404 публикаций после Д.МЕДВЕДЕВА (98 тыс. 268) и В.ПУТИНА (78 тыс. 443)

Кроме того, Украина вошла в тройку самых упоминаемых стран в российских СМИ: на первом месте США – 1 млн. 047 тыс. 558, на втором - Украина – 820 тыс. 162, а Великобритания – на третьем месте – 367 тыс. 777 публикаций.

Данные рейтинга получены по итогам анализа 3600 наиболее влиятельных российских СМИ. Период исследования - с 1 января по 24 декабря 2008 года. В каждой позиции рейтинга учитывается общее количество публикаций.