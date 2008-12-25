Конституционный суд получил жалобу Ющенко на Тимошенко

В Конституционный Суд Украины 24 декабря поступило конституционное представление Президента Украины по поводу соответствия Конституции Постановления Кабинета Министров № 1039 «О передаче Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в сферу управления Министерства транспорта и связи».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Согласно Регламенту Конституционного Суда, конституционные представления переданы на изучение в Секретариат КСУ.

Как сообщал УНИАН, постановление «О передаче Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в сферу управления Министерства транспорта и связи» Кабинет Министров принял 26 ноября 2008 года.

24 декабря Президент остановил действие этого решения правительства.

По мнению главы государства, передача КРРТ из сферы управления Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины в сферу управления Министерства транспорта и связи нарушает целостность единой системы управления государственной составляющей информационного пространства Украины, сделает невозможным выполнение заданий по реализации единой сбалансированной государственной политики в информационной сфере, приведет к возникновению проблем, явлений и факторов, которые создают опасность для национальных интересов Украины в этой сфере и отрицательно влияют на общественное развитие и реализацию ее интеграционных устремлений.