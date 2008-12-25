Криль увидел, как Тимошенко переименовала Евро-2012 в Евро-ноль

Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ критикует работу правительства по подготовке к Евро-2012.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Своим проектом бюджета-2009 правительство переименовывает Евро-2012 в Евро-ноль», – сказал И.КРИЛЬ.

Политик отметил, что финансировать Евро-2012 правительство предлагает из Стабилизационного фонда. «Однако в следующем году Стабфонд, скорее всего, останется пустым, поскольку Кабмин предлагает финансировать его из средств, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета. Поскольку дефицит ожидается в размере 31 млрд. грн., а реальных источников для его покрытия нет, правительство о Евро-2012, скорее всего, и не вспомнит», – отметил лидер “Единого центра”.

«Символично, что кроме Евро-2012 правительство предлагает финансировать из Стабфонда программы по удешевлению кредитов, инвестиционные программы, другие проекты (всего на сумму около 22 млрд. грн.). Все они в 2009 году могут так и остаться на бумаге», - добавил народный депутат.