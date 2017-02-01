Суд ООН в Гааге рассмотрит иск Украины к России 6-9 марта

17:45, 01 февраля 2017
Политика
1156 0

Международный суд ООН в Гааге будет рассматривать иск Украины к России 6-9 марта.

Суд ООН рассматривать иск 6-9 марта / expres.ua

Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе суда.

Читайте такжеВ МИД рассказали, какая компания будет представлять интересы Украины в суде ООН по иску против РФ

Как сообщал УНИАН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины.

Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Иск Украины к РФ в суде ООН
Теги: #суд#ООН#Гаага