Суд ООН в Гааге рассмотрит иск Украины к России 6-9 марта
17:45, 01 февраля 2017Политика
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Международный суд ООН в Гааге будет рассматривать иск Украины к России 6-9 марта.
Суд ООН рассматривать иск 6-9 марта / expres.ua
Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе суда.
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Как сообщал УНИАН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины.
Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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