Суд ООН в Гааге рассмотрит иск Украины к России 6-9 марта

Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе суда.

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Как сообщал УНИАН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины.

Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.