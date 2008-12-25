Единый Центр предлагает урезать зарплату нардепам

Партия “Единый Центр” призывает Верховную Раду предусмотреть в государственном бюджете на 2009 год сокращения заработных плат народных депутатов на 25%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на ее лидера Игоря КРИЛЯ.

"В 2008 году инфляция съела четверть доходов каждого украинца. А ответственность за это несут правительство и парламент, который больше времени посвящал самоблокированию, нежели борьбе с кризисными явлениями. Потому “Единый Центр” призывает в государственном бюджете на 2009 год предусмотреть сокращение зарплат народных депутатов на 25%. Время отдавать долги", - считает И.КРИЛЬ.

Народный депутат отметил, что подобные инициативы уже воплощаются в европейских странах. По его словам, хорошим примером является решение парламентариев Латвии или Президента Исландии об уменьшении своих зарплат на 15%.

«Если же сравнить деятельность власти в этих странах и у нас, то можно сказать, что 25% - достаточно незначительный штраф за неэффективность. Возможно, хоть он заставит народных депутатов больше заниматься экономикой, а не политикой", - сказал И.КРИЛЬ.