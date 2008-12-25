Ющенко и Тимошенко прибыли на место взрыва

13:16, 25 декабря 2008
Политика
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Идут работы по разбору завалов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с премьер-министром страны Юлией ТИМОШЕНКО в настоящее время знакомятся с проведением работ по разбору завалов на месте взрыва жилого дома по ул. Некрасова в Евпатории.

Как передает корреспондент УНИАН, Президента и премьера сопровождают официальные лица из Киева, а также представители крымской власти.

 

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