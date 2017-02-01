Турчинов о путинском режиме: каждой диктатуре приходит конец

"Террор, запугивание и борьба с «неудобными» людьми - одни из главных элементов политики Российской Федерации. Политики оккупационного государства, которая преследует любое проявление несогласия. Политики брутальной диктатуры...Задержание адвоката означает, что его подзащитных нарочно хотят лишить защиты. Ведь Эмиль Курбединов – защитник фигурантов ряда политических процессов против инакомыслящих в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, журналиста Николая Семены, других фигурантов сфальсифицированных дел, в частности против участников "беспорядков 26 февраля 2014 года", - написал он на своей странице в Facebook.

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Как отмечает Турчинов, российская власть и ее спецслужбы с целью запугивания несогласных с оккупацией Крыма демонстративно нарушают базовые правовые принципы, закрепленные в международном праве и Конституции самой России: право на защиту и невозможность обратного действия во времени юридической ответственности.

"Страх российской власти перед такими личностями как Эмиль Курбединов, Ильми Умеров, Николай Семена, которые имеют собственную позицию и способны ее отстаивать, - безграничен. Поэтому Кремль и предпочитает удерживать их за решеткой. Но каждой диктатуре приходит конец, и когда это произойдет, ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни «газовые» деньги, ни террор, ни запугивания", - резюмировал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, Курбединова задержали 26 января. Об этом стало известно из Facebook во время видеотрансляции, которую вел сам адвокат.

На видео видно, как Курбединова на его автомобиле остановили сотрудники ГПС в Крыму. При этом он отметил, что направлялся на обыск в жилище Сейрана Салиева, который утром 26 января в Бахчисарае начали силовики оккупированного Крыма.