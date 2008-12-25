Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил Украине помощь Черноморского флота Российской Федерации в связи с трагедией в Евпатории, где взорвался жилой дом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

"В случае необходимости соответствующие подразделения Черноморского флота Российской Федерации, находящиеся в Севастополе, готовы оказать надлежащее содействие в спасении людей", - говорится в соболезновании Д.МЕДВЕДЕВА, направленном Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в связи с трагедией в Евпатории.

«С прискорбием узнали о взрыве в жилом доме в Евпатории, в результате которого имеются человеческие жертвы и раненые", - говорится в послании Д.МЕДВЕДЕВА.

Он попросил передать глубокие соболезнования родным и близким погибших, слова искреннего сочувствия и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, взрыв в Евпатории по улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года застройки) произошел 24 декабря около 22.00.

По данным МЧС, взрывом разрушены 35 квартир (первый и второй подъезды дома) и повреждены квартиры третьего подъезда.

Количество погибших составляет уже 11 человек, из них 1 ребенок. Спасен 21 человек. Под завалами могут еще находиться до 60 человек.