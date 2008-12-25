Ради бюджета Литвин предлагает обойти регламент

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ подчеркивает, что парламент работает с нарушением регламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пленарном заседании сегодня.

Он отметил, что в один день регистрируются законопроекты, а на второй день без проработки в комитетах рассматриваются в первом чтении, на сегодня уже внесены на рассмотрение во втором чтении законопроекты, которые вчера принимались в первом чтении.

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул: «мы не должны унижать Верховную Раду таким образом».

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что необходимо исходить из сложившейся ситуации.

«Если они (законы – УНИАН) нужны, то давайте мы будем принимать решение об отступления от регламента и принимать данные законы», - добавил он.

Он напомнил, что в прошлые годы неоднократно нарушался регламент и одним голосованием одновременно принимался бюджет и останавливались или вводились в действие десятки новых законов.

В.ЛИТВИН отметил, что на данный момент следует учитывать необходимость принятия бюджета.