Глава МИД Британии призвал все стороны прекратить боевые действия в Авдеевке

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте британского внешнеполитического ведомства.

В частности, Джонсон заявил, что, согласно Минским соглашениям, безопасность и полный устойчивый режим тишины должны стать безотлагательным приоритетом.

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"Я настоятельно призываю все стороны продемонстрировать сдержанность, чтобы способствовать срочному ремонту жизненно важной коммунальной инфраструктуры и оказать помощь уязвимому населению. Санкции против России не могут быть отменены до тех пор, пока Минские обязательства не будут выполнены", - подчеркнул Джонсон.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

По словам президента Петра Порошенко, принимаются необходимые меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирных дома и 3,5 тыс. частных домов: военные развернули зимние палатки, военно-полевые кухни, правительство обеспечил генераторами; также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.