Верховная Рада сегодня будет «грызть» бюджет-2009

09:23, 25 декабря 2008
Политика
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Документ рассмотрят в первом чтении

Верховная Рада сегодня, 25 декабря, будет рассматривать проект государственного бюджета на 2009 год в первом чтении.

Накануне проект бюджета-2009 рассматривали в профильном парламентском комитете.

Как сообщал УНИАН, ВР приняла к рассмотрению проект госбюджета-2009, подготовленный правительством, 23 декабря.

В то же время фракция Партии регионов заявила, что не поддерживает правительственный проект бюджета на 2009 год.

 

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