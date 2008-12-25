Верховная Рада сегодня будет «грызть» бюджет-2009

Верховная Рада сегодня, 25 декабря, будет рассматривать проект государственного бюджета на 2009 год в первом чтении.

Накануне проект бюджета-2009 рассматривали в профильном парламентском комитете.

Как сообщал УНИАН, ВР приняла к рассмотрению проект госбюджета-2009, подготовленный правительством, 23 декабря.

В то же время фракция Партии регионов заявила, что не поддерживает правительственный проект бюджета на 2009 год.