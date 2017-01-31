Суд отправил под домашний арест заместителя мэра Ужгорода, которого обвиняют во взяточничестве

Суд избрал меру пресечения для первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа, которого обвиняют в вымогательстве взятки за приватизацию земельного участка, в виде домашнего ареста с 20:00 до 8:00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынес сегодня судья Ужгородского горрайонного суда Олег Придачук во время рассмотрения ходатайства прокуратуры Закарпатской области.

Кроме того, судом запрещено Цапу общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.

Также суд принял решение об отстранении первого заместителя городского председателя Ужгорода от занимаемой должности сроком на два месяца - по 30 марта 2017 года включительно.

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Таким образом судья удовлетворил ходатайство следствия, которое аргументировало, что находясь дальше на должности Цап может препятствовать установлению истины по делу.

Оба решения суда подозреваемый имеет право обжаловать в течение 5 дней, добавил судья.

Как сообщал УНИАН, 25 января стало известно, что правоохранители Ужгорода разоблачили коррупционную схему получения неправомерной выгоды служебными лицами горсовета за содействие в решении земельных вопросов, которые выносились на сессию совета.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом). Проведены обыски в кабинетах Ужгородского горсовета.

26 января генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook, что первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа разоблачили в вымогательстве 40 тыс. грн взятки у предпринимателя за разрешение приватизации земли. По словам Луценко, посредника задержали во время получения второго транша взятки, а Цап ”подался в бега”.

27 января Цап явился в прокуратуру Закарпатской области, где опроверг журналистам все обвинения и, в частности, что скрывался от следствия.

28 января посреднику, задержанному на взятке в 20 тыс. грн суд определил сумму залога в 40 тыс. грн, а депутату Ужгородского горсовета, который является председателем постоянной комиссии по вопросам регулирования земельных отношений, градостроительства и архитектуры Станиславу Пономареву – 96 тыс. грн. Прокуратура заявила, что считает решение суда несправедливым и готовит апелляционные жалобы в отношении избранных мер мер пресечения подозреваемым.