Переговоры лидеров "нормандской четверки" по Украине пока не планируются - Кремль

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"Сейчас я не готов ничего сказать насчет этого, пока каких-либо договоренностей нет", - заявил он, отвечая на вопрос, следует ли ожидать в ближайшее время интенсификации переговоров в "нормандском формате".

"Нет", - ответил Песков на уточняющий вопрос о том, планируются ли телефонные разговоры или личные встречи на самом высоком уровне.

Как сообщал УНИАН, 30 января президент Украины Петр Порошенко в Берлине договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель о дальнейших контактах в "нормандском формате", чтобы придать новую динамику мирному урегулированию на Донбассе.

Как сказал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, "сегодня (30 января) еще раз была подтверждена солидарность с Украиной и было договорено о таких контактах, как двусторонние, так и в "нормандском формате", с тем, чтобы все же придать новую динамику мирному урегулированию".

Елисеев убежден, что после прихода в США новой администрации с Дональдом Трампом во главе переговорный формат, и в частности в "нормандском формате", не пойдет на спад. "Абсолютно так. Это еще одна из ключевых договоренностей и итогов визита президента Украины в Германию, что "нормандский формат" сохраняет, как никогда, свою актуальность", - подчеркнул Елисеев.

Он сказал, что и французская сторона проинформировала Украину о своей поддержке "нормандского формата".