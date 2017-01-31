Дания разрабатывает стратегию по поддержке реформ в Украине

Об этом, как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

По словам главы МИД Дании, правительству Украины удалось добиться значительного прогресса в деле реформ. Он также сообщил, что датская сторона будет координировать проект поддержки борьбы с коррупцией в Украине в рамках программы «Антикоррупционная инициатива Европейского Союза».

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«Дания также разрабатывает среднесрочную 5-летнюю стратегию по продолжению поддержки реформ в Украине в сфере децентрализации, борьбы с коррупцией, энергетики, государственного управления», - цитирует пресс-служба Кабмина главу датского МИД.

В свою очередь Гройсман поблагодарил Королевство Дания за всестороннюю поддержку Украины по противостоянию российской агрессии и сообщил о ситуации на Донбассе. Премьер-министр также подчеркнул важность поддержки Данией мероприятий правительства по проведению реформ в Украине, в частности в сфере борьбы с коррупцией и энергетики. "Для нас сотрудничество и дружеские отношения с Данией являются исключительно важными. Мы их очень ценим", - подчеркнул Гройсман.

Глава МИД Дании отметил, что Королевство продолжает поддержку Украины, осуждая незаконную аннексию Крыма Россией и нарушение ею территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Отдельно стороны коснулись вопроса обеспечения энергетической безопасности в Европе, в частности в контексте строительства газопровода "Северный поток-2", - говорится в сообщении.