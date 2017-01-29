"Был горд за каждого": Аваков рассказал, кому и сколько раздал наградного оружия

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что в течение 2014-2016 годов вручил 1322 единицы наградного оружия, из них 112 – народным депутатам.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мои награждения: 2014 – 572, 2015 – 358, 2016 – 392. Я вручил за 2014-2016 годы 1322 единицы наградного оружия. Больше всех министров вместе взятых. И считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно, и был горд за каждого, кому вручал оружие», - написал Аваков.

При этом он навел данные по категориям награжденных: «658 – рядовым и офицерам полиции, бойцам добробатов и спецподразделений МВД; 208 – рядовым и офицерам Нацгвардии и других подразделений МВД; 134 – волонтерам и общественным деятелям; 112 – депутатам Верховной Рады Украины двух последних созывов (2014 -46, 2015 – 34, 2016 – 32); 54 - служащим УДО; 35 – сотрудникам местной исполнительной власти в том числе Донецкой и Луганской областей; 22 – сотрудникам прокуратуры и Военной прокуратуры; 21 – рядовым и офицерам Государственной пограничной службы;19 – сотрудникам Кабинета министров; 13 – бойцам и офицерам Министерства обороны; 13 – сотрудникам Администрации президента; 12 – сотрудникам СБУ; 6 – работникам аппарата СНБО: 6 – спортсменам, артистам и представителям творческих профессий; 5 – работникам Нацбанка; 4 – офицерам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям».

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Аваков заверил, что «это - достоверные данные, а не придумки провокаторов-негодяев вроде Каплина и не ошибки-интерпретации не владеющих полной информацией журналистов».

По его ловам, МВД приняло решение не обнародовать полных списков награжденных, так как в значительной степени это касается бойцов, офицеров и сотрудников, участвующих в специальных военных и полицейских операциях и обнародование данных может нанести вред или их профессиональной деятельности или их личной безопасности.

«В ряде случаев, с согласия награждаемых мы делаем это публично, в ряде – закрываем информацию. Во всех ситуациях, кроме ситуаций награждения офицеров разведки и действующих под прикрытием – мы предоставляем награжденным возможность самостоятельно решить – будет ли информация о награждении публичной», - отметил Аваков.

Он напомнил, что Наградной фонд оружия «формируется за счет остатков на складах МВД, плановых закупках на казенном предприятии МВД «Форт» (незначительно) и поступлений в порядке действия закона «О благотворительности – когда ряд поставщиков передают для наградного фонда оружие различных марок».

Кроме министра МВД, наградное оружие имеют право вручать – президент Украины, министр обороны и глава СБУ.

При этом Аваков подчеркнул, что наградное оружие – не есть собственностью получившего его гражданина, не продается и не передается третьему лицу, не передается по наследству. После смерти награжденного – оружие возвращается государству.