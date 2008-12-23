Ющенко предлагает взять в большинство Партию регионов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за существование парламентского большинства в составе депутатов c фракций “Нашей Украины – Народной самообороны”, БЮТ, Партии регионов и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на итоговой годовой пресс-конференции.

По словам Президента, сейчас Украине нужен не хаос и поляризация политических сил. “В парламенте как никогда нужно большинство, которое может представить и Партию регионов, и БЮТ, и "Нашу Украину", и Блок Литвина", - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что “это те легендарные депутаты, которые могут взять на себя ответственность за принятие решений, которые нужны стране. Не пиар-шаги, не черные мантии, а здравый смысл".