Мораторий на продажу земли углубит кризис – Андриевский

Продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2010 года засвидетельствовало, что нынешний состав Верховной Рады не решает неотложные проблемы, которые существуют в Украине, а наоборот – углубляет их. Об этом заявил глава Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя принятый сегодня Закон «О внесении изменений в некоторые законы относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса».

«Уверен, что открытый для свободной продажи рынок земли сельскохозяйственного назначения позволит вовлечь в аграрный сегмент украинской экономики серьезных инвесторов, предоставит возможность в кратчайшие сроки преодолеть последствия мирового финансово-экономического кризиса. Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель и до того тормозил развитие отечественного агропромышленного комплекса и создавал условия для теневого, непрозрачного раздела общенационального богатства. Теперь же ситуация только ухудшится», - отметил политик.

По мнению Дмитрия Андриевского, вместе с открытием рынка необходимо четко определить лимиты владения землей – 250 гектаров для физических и 5000 гектаров для юридических лиц. Это позволит избежать спекуляций и коррупций на стартовом этапе формирования честного рынка земли. Также необходимо предусмотреть систему суровых штрафов за систематическое неиспользование или нецелевое использование сельскохозяйственных земель.