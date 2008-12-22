Ющенко уволил заместителя главы СБУ
18:13, 22 декабря 2008Политика
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Указ - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Олега СКЛЯРА от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
Об этом идет речь в указе Президента № 1190/2008 от 22 декабря, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.
В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, это освобождение связано с ротацией кадров.
Справка УНИАН. О.СКЛЯР состоял в должности заместителя председателя СБУ с декабря 2006 года. До назначения в Службу безопасности занимал должность заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.
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