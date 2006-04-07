В Великобритании первый случай птичьего гриппа

В Великобритании официально подтвержден первый случай гибели птицы от высокопатогенного гриппа, сообщает SkyNews.

Власти подтвердили факт обнаружения штамма H5N1 у лебедя, найденного мертвым возле городка Анстратер в Шотландии на побережье Северного моря.

Непосредственное место, где 29 марта назад был обнаружен лебедь - приморский поселок Cellardyke в области Файф, сейчас оцеплено. Местные власти ввели санитарно-защитную зону в радиусе трех километров, а также десятикилометровую зону наблюдения. Тела еще 12 лебедей, найденных мертвыми в разных районах Шотландии, отправлены на анализы.

Власти в Эдинбурге приняли решение о немедленном прекращении вывоза мяса птицы и яиц из зоны наблюдения. Они также оповестили население, что повода для беспокойства, в связи с возможной угрозой здоровью людей, пока нет, передает NEWru.