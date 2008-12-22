В ВР на Согласительном совете регионал поцапался с Литвиным
Коалиция, комитет, власть в одних руках...
|Александр ЕФРЕМОВ
Как передает корреспондент УНИАН, ссылаясь на положение регламента ВР, А.ЕФРЕМОВ отметил, что коалиции на сегодня не существует, поскольку 226 депутатов не подписали коалиционное соглашение.
В ответ В.ЛИТВИН отметил, что парламент работает. Спикер заверил, что пока занимает должность председателя ВР, не допустит «развала Верховной Рады».
Он предложил Партии регионов вместе с Президентом Украины взять ответственность за попытки заблокировать работу парламента. Обращаясь к фракции Партии регионов, В.ЛИТВИН сказал: «Вам печет только одно – есть коалиция или нет».
По словам спикера, на заседании парламента он сделал объявление о создании коалиции «в соответствии с решением Конституционного Суда». В.ЛИТВИН отметил, что сознательно не ставит на голосование проект постановления, которым предусмотрено исключение из регламента ВР нормы о необходимых минимум 226 подписей депутатов под коалиционным соглашением. По его словам, «226 голосов для этого (речь идет о принятии решения – УНИАН) хватит».
Также на заседании Согласительного совета между В.ЛИТВИНЫМ и А.ЕФРЕМОВЫМ возникла очередная дискуссия относительно руководства Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. (Этот комитет возглавляет член фракции Блока Литвина Николай ДЕРКАЧ – УНИАН).
А.ЕФРЕМОВ настаивает на том, что бюджетный комитет должен возглавить представитель фракции Партии регионов, поскольку она находится в оппозиции. По его словам, отказ от предоставления Партии регионов руководства этим комитетом свидетельствует о том, что происходят попытки «сконцентрировать в своих руках всю власть», отстранить оппозицию от любого контроля.
В ответ В.ЛИТВИН отметил, что во время распределения комитетов речь шла о том, что комитет по вопросам бюджета отдается не оппозиции, а наименьшей по количеству народных депутатов фракции. Он предложил фракции Партии регионов внести проект постановления, который бы предусматривал смену руководства бюджетного комитета в интересах фракции Партии регионов.
А.ЕФРЕМОВ ответил, что В.ЛИТВИН прекрасно понимает, что у фракции ПР «нет никаких шансов, чтобы такое решение было принято», поскольку у нее нет необходимых 226 голосов.