В ВР на Согласительном совете регионал поцапался с Литвиным

На заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента состоялась дискуссия между председателем Верхового Совета Владимиром ЛИТВИНЫМ и первым заместителем председателя фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ относительно существования коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, ссылаясь на положение регламента ВР, А.ЕФРЕМОВ отметил, что коалиции на сегодня не существует, поскольку 226 депутатов не подписали коалиционное соглашение.

В ответ В.ЛИТВИН отметил, что парламент работает. Спикер заверил, что пока занимает должность председателя ВР, не допустит «развала Верховной Рады».

Он предложил Партии регионов вместе с Президентом Украины взять ответственность за попытки заблокировать работу парламента. Обращаясь к фракции Партии регионов, В.ЛИТВИН сказал: «Вам печет только одно – есть коалиция или нет».

По словам спикера, на заседании парламента он сделал объявление о создании коалиции «в соответствии с решением Конституционного Суда». В.ЛИТВИН отметил, что сознательно не ставит на голосование проект постановления, которым предусмотрено исключение из регламента ВР нормы о необходимых минимум 226 подписей депутатов под коалиционным соглашением. По его словам, «226 голосов для этого (речь идет о принятии решения – УНИАН) хватит».

Также на заседании Согласительного совета между В.ЛИТВИНЫМ и А.ЕФРЕМОВЫМ возникла очередная дискуссия относительно руководства Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. (Этот комитет возглавляет член фракции Блока Литвина Николай ДЕРКАЧ – УНИАН).

А.ЕФРЕМОВ настаивает на том, что бюджетный комитет должен возглавить представитель фракции Партии регионов, поскольку она находится в оппозиции. По его словам, отказ от предоставления Партии регионов руководства этим комитетом свидетельствует о том, что происходят попытки «сконцентрировать в своих руках всю власть», отстранить оппозицию от любого контроля.

В ответ В.ЛИТВИН отметил, что во время распределения комитетов речь шла о том, что комитет по вопросам бюджета отдается не оппозиции, а наименьшей по количеству народных депутатов фракции. Он предложил фракции Партии регионов внести проект постановления, который бы предусматривал смену руководства бюджетного комитета в интересах фракции Партии регионов.

А.ЕФРЕМОВ ответил, что В.ЛИТВИН прекрасно понимает, что у фракции ПР «нет никаких шансов, чтобы такое решение было принято», поскольку у нее нет необходимых 226 голосов.