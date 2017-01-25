Фейгин рассказал о положительных сдвигах в освобождении Сущенко

Об этом сказал адвокат журналиста Марк Фейгин, сообщает "112 Украина".

"Я не питаю иллюзий, я уверен, что они продлят арест... Скорее всего, все останется как есть, но тем не менее сдвиги в положительную сторону уже есть", - сказал Фейгин.

По мнению адвоката, недавно принятая резолюция ПАСЕ о нападении на журналистов и свободу СМИ в Европе повлияет на переговорный процесс по освобождению Сущенко.

"Она влияет на переговорный процесс, который идет, об освобождении Сущенко и возвращение на Родину. Сейчас мы не затрагиваем процессуальную форму, как это будет сделано. Так или иначе, это международное давление подталкивает к этим переговорам, и в конце концов это даст результат", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября ФСБ России задержала в Москве журналиста Укринформа Романа Сущенко по подозрению в шпионаже.

В российской спецслужбе считают, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству не подтверждают.