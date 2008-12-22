Литвин сегодня идет к Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня в 12.30 проведет встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что сообщит В.ЮЩЕНКО о решении парламента провести заседание ВР при участии Президента и премьер-министра.

По его словам, необходимо «встретиться в Верховной Раде и говорить не друг о друге, а что кто думает об Украине».

В.ЛИТВИН отметил, что на сегодня в украинском политикуме складывается ситуация, когда «все в оппозиции друг к другу».

Он также сообщил присутствующим на заседании Согласительного совета о том, что В.ЮЩЕНКО направил в ВР письмо, в котором просит народных депутатов в первоочередном порядке рассмотреть поданные им законопроекты.