Литвин сегодня идет к Ющенко
Разговор запланирован на 12.30
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня в 12.30 проведет встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
В.ЛИТВИН отметил, что сообщит В.ЮЩЕНКО о решении парламента провести заседание ВР при участии Президента и премьер-министра.
По его словам, необходимо «встретиться в Верховной Раде и говорить не друг о друге, а что кто думает об Украине».
В.ЛИТВИН отметил, что на сегодня в украинском политикуме складывается ситуация, когда «все в оппозиции друг к другу».
Он также сообщил присутствующим на заседании Согласительного совета о том, что В.ЮЩЕНКО направил в ВР письмо, в котором просит народных депутатов в первоочередном порядке рассмотреть поданные им законопроекты.