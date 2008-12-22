Иран впервые подтвердил факт поставок российских систем ПВО

Представитель парламентской комиссии по безопасности и внешней политике Ирана заявил о начале поставок российских систем ПВО С-300. Об этом сообщает в воскресенье иранское государственное информагентство IRNA.

По словам Исмаила КОСАРИ, принципиальная договоренность о поставках достигнута и "уже в скором времени" Иран получит комплектующие ракетных комплексов. Таким образом, иранские власти впервые официально подтвердили факт поставок российских систем ПВО.

Сообщения о возможных поставках комплексов С-300 из России в Иран появились в конце декабря 2007 года. Тогда министр обороны Исламской республики сообщил о готовности закупить пять дивизионов С-300. Федеральная служба РФ по военно-техническому сотрудничеству опровергала эти сведения.

Возможность поставок российских комплексов ПВО иранцам вызывает обеспокоенность Израиля, так как такие поставки могут серьезно изменить баланс сил на Ближнем Востоке и защитить Иран от авиаударов.