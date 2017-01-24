Президенты Украины и Финляндии проводят переговоры в формате "один на один"

Об этом пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал в Twitter.

«Президенты Украины и Финляндии проводят переговоры тет-а-тет», - сообщил он.

Президенты Украины и Финляндии проводят переговоры тет-а-тет pic.twitter.com/vtStHdW00u — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 24, 2017

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, Порошенко начал официальный визит в Финляндию. В соогтветствии с программой визита состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух стран, по результатам которых запланировано подписание двустороннего документа.

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В программе визита встреча Порошенко с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиле и спикером парламента Марией Лохелой.

Президент также встретится с представителями украинской общины и посетит Музей маршала Карла Густава Маннергейма.